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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫09189 مقابل الريال الواحد 0٫24437

الدولار: 3٫75110 مقابل الريال الواحد 0٫26659

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74000

دينار أردني: 5٫28666 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي:0٫37924 مقابل الريال الواحد 2٫66467

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫19563

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