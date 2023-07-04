أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫09124 مقابل الريال الواحد 0٫24442
الدولار: 3٫75044 مقابل الريال الواحد 0٫26664
درهم إماراتي: 1٫02114 مقابل الريال الواحد 0٫97930
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73882
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي:0٫38225 مقابل الريال الواحد 2٫61609
الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 8٫23999