أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫06744 مقابل الريال الواحد 0٫24585
الدولار: 3٫75085 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02097 مقابل الريال الواحد 0٫97946
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73882
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي:0٫38307 مقابل الريال الواحد 2٫61311
الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 0٫24502