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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو:4٫06744 مقابل الريال الواحد 0٫24585

الدولار: 3٫75085 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02097 مقابل الريال الواحد 0٫97946

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73882

دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي:0٫38307 مقابل الريال الواحد 2٫61311

الجنيه المصري: 0٫12136 مقابل الريال الواحد 0٫24502

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