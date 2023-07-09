انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق بيان سعودي فرنسي بشأن التعاون في مجال الطاقة روميلو لوكاكو يرحب بالانتقال إلى الهلال المسجد النبوي يكتظ بالحجاج في أجواء روحانية وإيمانية مدرب لانس ينفي انتقال سيكو فوفانا إلى النصر رياح نشطة وأتربة على مكة وجازان والرياض صباح الغد طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11410 مقابل الريال الواحد 0٫24292
الدولار: 3٫75098 مقابل الريال الواحد 0٫26660
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73882
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي: 0٫38616 مقابل الريال الواحد 2٫59224
الجنيه المصري: 0٫12149 مقابل الريال الواحد 8٫23142