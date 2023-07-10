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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫11163 مقابل الريال الواحد 0٫24321

الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331

دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي: 0٫38616 مقابل الريال الواحد 2٫59224

الجنيه المصري: 0٫12216 مقابل الريال الواحد 8٫18601

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