أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫11163 مقابل الريال الواحد 0٫24321

الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331

دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي: 0٫38616 مقابل الريال الواحد 2٫59224

الجنيه المصري: 0٫12216 مقابل الريال الواحد 8٫18601