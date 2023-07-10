314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم السعودية نموذج عالمي مدهش لكيفية إدارة الأوطان الأسرة خط الدفاع الأول في مواجهة الذئاب المنفردة وتعزيز أمن الوطن ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة للمساء مطارات الدمام تُحذر من حساب تويتر احتيالي انخفاض أرباح “إكسترا” إلى 146 مليون ريال 4 نقاط لبيع ماء زمزم بـ مطار الملك عبدالعزيز الدولي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين سماء غائمة ورياح نشطة على 4 مناطق
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫11163 مقابل الريال الواحد 0٫24321
الدولار: 3٫75150 مقابل الريال الواحد 0٫26656
درهم إماراتي: 1٫02140 مقابل الريال الواحد 0٫97905
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي: 0٫38616 مقابل الريال الواحد 2٫59224
الجنيه المصري: 0٫12216 مقابل الريال الواحد 8٫18601