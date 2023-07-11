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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫12851 مقابل الريال الواحد 0٫24221

الدولار: 3٫75118 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97919

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331

دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063

الدرهم المغربي:0٫38328 مقابل الريال الواحد 2٫60905

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23912

 

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