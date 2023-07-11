أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫12851 مقابل الريال الواحد 0٫24221
الدولار: 3٫75118 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97919
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫73331
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063
الدرهم المغربي:0٫38328 مقابل الريال الواحد 2٫60905
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23912