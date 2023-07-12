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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫13753 مقابل الريال الواحد 0٫24166

الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26661

درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74658

دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫38586 مقابل الريال الواحد 2٫59425

الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24405

 

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