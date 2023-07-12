السعودية تقف سداً منيعاً في وجه كل من يحاول المساس بالعقيدة الإسلامية وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية سدايا تستطلع الآراء حول لوائح حماية البيانات الشخصية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات أتربة مثارة على جازان ومكة المكرمة حتى الـ 10 مساءً رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 6 مناطق أمريكا: انضمام أوكرانيا للناتو أثناء النزاع يعني حربًا مع موسكو السودان يرفض نشر قوات أجنبية على أراضيها
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫13753 مقابل الريال الواحد 0٫24166
الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26661
درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74658
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫38586 مقابل الريال الواحد 2٫59425
الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24405