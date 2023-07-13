Icon

السعودية تسير بخطى واثقة ومدروسة.. إنجازات تتلوها إنجازات Icon قطعنا جسر التردد وأصبحنا نصنع حلمنا ومستقبلنا.. السعودية لا تشبه أحداً Icon 19 وظيفة بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon موسكو: الأوضاع الحالية قد تؤدي لمواجهة مباشرة مع الغرب Icon نيوم تعلن عن فرص وظيفية لحملة الثانوية فأعلى Icon رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة على 8 مناطق Icon اختناق 10 أفراد من أسرة واحدة بحريق في باكستان Icon 4 طرق لاستخدام طفايات الحريق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجسين في متاجر الرقيب

وظائف شاغرة للجسين في متاجر الرقيب

وظائف شاغرة في مؤسسة موهبة

وظائف شاغرة في مؤسسة موهبة

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 3٫75139 مقابل الريال الواحد 0٫23920

الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26657

درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74658

دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918

دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074

الدرهم المغربي: 0٫38586 مقابل الريال الواحد 2٫59425

الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24405

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى مع بدء التفويج ليوم التروية
السعودية اليوم

انتشار كامل لفرق الدفاع المدني بـ منى...

السعودية اليوم
كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع
آخر الاخبار

كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد...

آخر الاخبار
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

السوق
انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7 أشخاص
العالم

انفجار ألعاب نارية بالصين ومصرع وفقدان 7...

العالم
توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة
السعودية اليوم

توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين...

السعودية اليوم
فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة وليام سميث
السعودية اليوم

فهر الجفري أول عربي يحصد ذهبية جائزة...

السعودية اليوم
من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103
السعودية اليوم

من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى...

السعودية اليوم
تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري
آخر الاخبار

تفاصيل مفاوضات الهلال مع لوبيتيجي وأليغري

آخر الاخبار