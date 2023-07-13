أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 3٫75139 مقابل الريال الواحد 0٫23920
الدولار: 3٫75075 مقابل الريال الواحد 0٫26657
درهم إماراتي: 1٫02120 مقابل الريال الواحد 0٫97924
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74658
دينار أردني: 5٫28610 مقابل الريال الواحد 0٫18918
دينار كويتي: 12٫20795 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري: 1٫03014 مقابل الريال الواحد 0٫97074
الدرهم المغربي: 0٫38586 مقابل الريال الواحد 2٫59425
الجنيه المصري: 0٫12130 مقابل الريال الواحد 8٫24405