أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

العملات الأجنبية

اليورو: 4٫21667 مقابل الريال الواحد 0٫23694

الدولار: 3٫75266 مقابل الريال الواحد 0٫26648

درهم إماراتي: 1٫02166 مقابل الريال الواحد 0٫97880

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71271

دينار أردني: 5٫28971 مقابل الريال الواحد 0٫18905

دينار كويتي: 12٫27019 مقابل الريال الواحد 0٫08164

دينار بحريني: 9٫95370 مقابل الريال الواحد 0٫10047

الريال القطري:1٫03047 مقابل الريال الواحد 0٫97043

الدرهم المغربي:0٫38870 مقابل الريال الواحد 2٫57521

الجنيه المصري: 0٫12165 مقابل الريال الواحد 8٫21998