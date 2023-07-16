أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫21667 مقابل الريال الواحد 0٫23694
الدولار: 3٫75266 مقابل الريال الواحد 0٫26648
درهم إماراتي: 1٫02166 مقابل الريال الواحد 0٫97880
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71271
دينار أردني: 5٫28971 مقابل الريال الواحد 0٫18905
دينار كويتي: 12٫27019 مقابل الريال الواحد 0٫08164
دينار بحريني: 9٫95370 مقابل الريال الواحد 0٫10047
الريال القطري:1٫03047 مقابل الريال الواحد 0٫97043
الدرهم المغربي:0٫38870 مقابل الريال الواحد 2٫57521
الجنيه المصري: 0٫12165 مقابل الريال الواحد 8٫21998