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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫21240 مقابل الريال الواحد 0٫23741

الدولار: 3٫75180 مقابل الريال الواحد 0٫26654

درهم إماراتي: 1٫02143 مقابل الريال الواحد 0٫97902

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72797

دينار أردني: 5٫28951 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي: 12٫24593 مقابل الريال الواحد 0٫08163

دينار بحريني: 9٫94955 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03043 مقابل الريال الواحد 0٫97047

الدرهم المغربي:0٫39009 مقابل الريال الواحد 2٫56607

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23770

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