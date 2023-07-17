أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫21240 مقابل الريال الواحد 0٫23741
الدولار: 3٫75180 مقابل الريال الواحد 0٫26654
درهم إماراتي: 1٫02143 مقابل الريال الواحد 0٫97902
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫72797
دينار أردني: 5٫28951 مقابل الريال الواحد 0٫18906
دينار كويتي: 12٫24593 مقابل الريال الواحد 0٫08163
دينار بحريني: 9٫94955 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03043 مقابل الريال الواحد 0٫97047
الدرهم المغربي:0٫39009 مقابل الريال الواحد 2٫56607
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23770