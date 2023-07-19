أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات

اليورو: 4٫21367 مقابل الريال الواحد 0٫23731

الدولار: 3٫75179 مقابل الريال الواحد 0٫26654

درهم إماراتي: 1٫02148 مقابل الريال الواحد 0٫97897

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫71484

دينار أردني: 5٫28949 مقابل الريال الواحد 0٫18906

دينار كويتي: 12٫24496 مقابل الريال الواحد 0٫08167

الريال القطري:1٫03174 مقابل الريال الواحد 0٫97287

الدرهم المغربي:0٫38519 مقابل الريال الواحد 2٫59609

الجنيه المصري: 0٫12142 مقابل الريال الواحد 8٫23607