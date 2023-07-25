صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق توقعات بنقلة نوعية لـ السوق المالية خلال الفترة المقبلة انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫15557 مقابل الريال الواحد 0٫24064
الدولار: 3٫75068 مقابل الريال الواحد 0٫26662
درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73455
دينار أردني: 5٫29017 مقابل الريال الواحد 0٫18903
دينار كويتي: 12٫21786 مقابل الريال الواحد 0٫08185
الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي:0٫38414 مقابل الريال الواحد 2٫60580
الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23753