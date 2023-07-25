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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫15557 مقابل الريال الواحد 0٫24064

الدولار: 3٫75068 مقابل الريال الواحد 0٫26662

درهم إماراتي: 1٫02118 مقابل الريال الواحد 0٫97926

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73455

دينار أردني: 5٫29017 مقابل الريال الواحد 0٫18903

دينار كويتي: 12٫21786 مقابل الريال الواحد 0٫08185

الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي:0٫38414 مقابل الريال الواحد 2٫60580

الجنيه المصري: 0٫12140 مقابل الريال الواحد 8٫23753

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