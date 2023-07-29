أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206.6 ريال فابينيو يجتاز الفحص الطبي للاتحاد أجواء شديدة الحرارة على الوسطى والشرقية مصرع شخصين قفزا من مبنى يحترق في برلين لا أهداف في ديربي النصر والشباب بـ البطولة العربية اليوم أول أيام موسم اللاهوب ومدته 13 يومًا حصيلة مروعة للصراع في السودان باريس سان جيرمان يجد بديل مبابي في برشلونة فيصل بن فرحان لنظيره السويدي: نرفض محاولات المساس بالقرآن الكريم
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14003 مقابل الريال الواحد 0٫24165
الدولار: 3٫75122 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02127 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73831
دينار أردني: 5٫29765 مقابل الريال الواحد 0٫18877
دينار كويتي: 12٫27616 مقابل الريال الواحد 0٫08183
الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي:0٫38708 مقابل الريال الواحد 2٫58604
الجنيه المصري: 0٫12187 مقابل الريال الواحد 8٫20522