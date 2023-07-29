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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫14003 مقابل الريال الواحد 0٫24165

الدولار: 3٫75122 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02127 مقابل الريال الواحد 0٫97918

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73831

دينار أردني: 5٫29765 مقابل الريال الواحد 0٫18877

دينار كويتي: 12٫27616 مقابل الريال الواحد 0٫08183

الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي:0٫38708 مقابل الريال الواحد 2٫58604

الجنيه المصري: 0٫12187 مقابل الريال الواحد 8٫20522

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