أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫14003 مقابل الريال الواحد 0٫24165
الدولار: 3٫75122 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02127 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73831
دينار أردني: 5٫29765 مقابل الريال الواحد 0٫18877
دينار كويتي: 12٫27616 مقابل الريال الواحد 0٫08183
الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي:0٫38708 مقابل الريال الواحد 2٫58604
الجنيه المصري: 0٫12187 مقابل الريال الواحد 8٫20522