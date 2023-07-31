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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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العملات الأجنبية

اليورو: 4٫13176 مقابل الريال الواحد 0٫24201

الدولار: 3٫75120 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73864

دينار أردني: 5٫29762 مقابل الريال الواحد 0٫18877

دينار كويتي: 12٫26097 مقابل الريال الواحد 0٫08184

الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي:0٫38659 مقابل الريال الواحد 2٫58932

الجنيه المصري: 0٫12164 مقابل الريال الواحد 8٫22129

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