أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫13176 مقابل الريال الواحد 0٫24201
الدولار: 3٫75120 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02126 مقابل الريال الواحد 0٫97918
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73864
دينار أردني: 5٫29762 مقابل الريال الواحد 0٫18877
دينار كويتي: 12٫26097 مقابل الريال الواحد 0٫08184
الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي:0٫38659 مقابل الريال الواحد 2٫58932
الجنيه المصري: 0٫12164 مقابل الريال الواحد 8٫22129