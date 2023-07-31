أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الاثنين وسجلت أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022، مدعومة بعلامات على تقلص المعروض العالمي وزيادة الطلب خلال بقية العام.

أسعار النفط

وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار خام برنت في التعاقدات الآجلة لشهر أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطًا 1.02 دولار أي 1.2 بالمائة لتغلق عند 85.43 دولار للبرميل.

وارتفعت تعاقدات برنت لشهر سبتمبر أيلول، التي انتهى أجلها مع تسوية اليوم الاثنين، 0.7 بالمائة لتغلق عند 85.56 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.22 دولار أي 1.5 بالمائة إلى 81.80 دولار للبرميل.

وسجل برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر إبريل نيسان للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، بعد تحقيق مكاسبهما الأسبوعية الخامسة على التوالي يوم الجمعة.