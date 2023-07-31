Icon

جزيرة الوصل أيقونة الجمال والطبيعة البحرية في حقل Icon خسارة الاتحاد المنستيرى ضد النصر برباعية في البطولة العربية Icon أحمد حلمي ونجوم ميمو في جولة المملكة بالطائف Icon 5 أسباب تؤدي إلى تعنيف الأطفال Icon تشغيل أول مفاعل نووي أمريكي منذ 7 سنوات Icon كلمة حسان تمبكتي تقلق إدارة الشباب Icon الاتحاد يتعاقد رسميًّا مع فابينيو حتى 2026 Icon أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر Icon لقاءات حوارية لمركز الملك عبدالله للحوار بلشبونة Icon منصة إكس تهدد بمقاضاة منظمة تحض على الكراهية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
سجلت أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022

أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الاثنين وسجلت أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022، مدعومة بعلامات على تقلص المعروض العالمي وزيادة الطلب خلال بقية العام.

أسعار النفط

وفي التفاصيل، ارتفعت أسعار خام برنت في التعاقدات الآجلة لشهر أكتوبر تشرين الأول الأكثر نشاطًا 1.02 دولار أي 1.2 بالمائة لتغلق عند 85.43 دولار للبرميل.

قد يهمّك أيضاً
تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار

تشريد أكثر من 11 ألف فلبيني بسبب الإعصار

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

فورين بوليسي تحديد سعر النفط الروسي يضر أوروبا لا موسكو 
النفط

وارتفعت تعاقدات برنت لشهر سبتمبر أيلول، التي انتهى أجلها مع تسوية اليوم الاثنين، 0.7 بالمائة لتغلق عند 85.56 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.22 دولار أي 1.5 بالمائة إلى 81.80 دولار للبرميل.

وسجل برنت وغرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أواخر إبريل نيسان للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين، بعد تحقيق مكاسبهما الأسبوعية الخامسة على التوالي يوم الجمعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم