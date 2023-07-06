أسعار النفط تتراجع عالميًّا

كشفت تقارير إعلامية أن أسعار النفط العالمية تراجعت في تعاملات اليوم الخميس، قبل صدور بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات الوظائف الأمريكية توقعات زيادة أسعار الفائدة مجددًا.

أسعار النفط

وفقد خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، مكاسبه الطفيفة المبكرة، وتراجع إلى أقل من 72 دولارًا للبرميل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وجاء أغلب الضغط على سوق النفط من بيانات الوظائف الأمريكية المنشورة اليوم، والتي أشارت إلى إضافة الشركات الأمريكية عددًا كبيرًا من الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي، مما بدد تأثير توقعات إعلان تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنحو 4ر4 ملايين برميل.

وكشفت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وتابعت شركة “إيه دي بي” لمعالجة الرواتب، أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 497 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 267 ألف وظيفة تقريبًا في مايو الماضي وفقًا للبيانات المعدلة.

عدد الوظائف الجديدة

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين، التي كانت 228 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 278 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقًا للبيانات الأولية، وهو ما يعزز احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 17ر1 دولار إلى 62ر70 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 22ر1 دولار إلى 43ر75 دولار للبرميل.