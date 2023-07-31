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حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة

أشهر متسلق مبانٍ في العالم يسقط من الطابق الـ68

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
أشهر متسلق مبانٍ في العالم يسقط من الطابق الـ68
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن مغامرًا فرنسيًا اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة،  توفي بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.

يتسلق مجمع برج تريغونتر

وفي التفاصيل، كان ريمي لوسيدي (30 عامًا) يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة “بيك”ولقي حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ68.

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ووفقًا لما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فقد أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.

وبحسب مسؤولين في هونغ كونغ، فقد وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقًا له في الطابق الأربعين.

كما تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضًا.

ولجأ العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، المعروف بـ”ريمي إينيغما”، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم.

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