تجدد الاشتباكات في عين الحلوة وارتفاع عدد القتلى والمصابين لـ 51 أشهر متسلق مبانٍ في العالم يسقط من الطابق الـ68 بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي توضيح من حساب المواطن بشأن دعم أغسطس ياباني أنفق مليوني ين ليصبح كلبًا ضبط معمل للتبغ داخل سكن عمال في جدة إنجاز تاريخي يحققه الشباب لأول مرة بعد الفوز على الزمالك وصول أولى رحلات المعتمرين لعام 1445هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز وظائف شاغرة لدى تبوك الدوائية الشباب يزيح الزمالك من صدارة مجموعته بهدف بانيجا
كشفت تقارير إعلامية، أن مغامرًا فرنسيًا اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، توفي بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.
وفي التفاصيل، كان ريمي لوسيدي (30 عامًا) يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة “بيك”ولقي حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ68.
ووفقًا لما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، فقد أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.
وبحسب مسؤولين في هونغ كونغ، فقد وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقًا له في الطابق الأربعين.
كما تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضًا.
ولجأ العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، المعروف بـ”ريمي إينيغما”، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم.