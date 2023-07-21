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يتحرك بسرعة 150 كيلومترًا في الشهر

أضخم جبل جليدي يهدد السفن التجارية

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
أضخم جبل جليدي يهدد السفن التجارية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن أضخم جبل جليدي على سطح الأرض، تعادل مساحته ضعف مساحة مدينة بطرسبورغ، بدأ يتحرك، مشيرًا إلى أن الجبل العملاق جنح منذ 30 عامًا، وبدأ الآن يتحرك بسرعة 150 كيلومترًا في الشهر على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية.

أكبر جبل جليدي على الكوكب

وجاء في البيان، أمس الخميس: يراقب الخبراء في مركز المعلومات عن الجليد والأرصاد الجوية المائية التابع للمعهد حركة أكبر جبل جليدي على الكوكب. ويتحرك الجبل الجليدي حاليًّا على طول ساحل القارة القطبية الجنوبية، بحسب ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية.

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ويمكن أن تشكل الجبال الجليدية خطرًا على السفن التجارية وسفن صيد الأسماك، لذلك يتابع الخبراء حركتها باستمرار.

ووفقًا لمركز الجليد القومي الأمريكي، تبلغ مساحة الجبل الجليدي А23а نحو 4.170 آلاف كيلومتر مربع، أي أكثر من ضعف مساحة مدينة سانت بطرسبورغ.

وتجدر الإشارة إلى أنه عام 1986 انفصلت ثلاثة جبال جليدية عملاقة عن جرف فيلتشنر الجليدي، وكانت على أحدها القاعدة العلمية السوفييتية Druzhnaya-1، وحينها جرى إجلاء أفراد البعثة مع معداتهم بنجاح.

 

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