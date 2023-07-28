أضرار مادية جراء نشوب حريق في مطعم بخميس مشيط

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تمكنت فرق الدفاع المدني في خميس مشيط، من إخماد حريق في مطعم، حيث نتج عنه أضرار مادية.
وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن الحريق لم يسفر عنه أي إصابات، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة لـ الدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق السعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.