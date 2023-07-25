أطعمة يفضل تجنبها في حالة حرقة المعدة

نصحت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي، الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون، والتي من شأنها مضاعفة الآلام، مثل البطاطس المقلية واللحوم الدهنية، كالنقانق والخضراوات والفواكه الحمضية، مثل البصل والجريب فروت والبرتقال واليوسفي، بالإضافة إلى الحلويات.

أفضل أنواع الأطعمة

وبخلاف ذلك، ينبغي تناول الخضراوات والفواكه قليلة الحمضية، مثل الكوسة والبروكلي والقرع العسلي والقرنبيط والجزر والموز والبطيخ والعنب.

كما ينبغي الابتعاد عن بعض المشروبات، مثل التي تحتوي على الكافيين، كالشاي الأسود والقهوة، بالإضافة إلى المشروبات الغازية والليمونادة والصودا، بينما يمكن تخفيف المتاعب من خلال شرب الحليب كامل الدسم والمياه المعدنية.

الإصابة بحرقة المعدة

وأضافت الجمعية أن الإصابة بحرقة المعدة بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً تعد أمراً طبيعياً، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب في حال الإصابة بحرقة المعدة بشكل متكرر، نظراً لأن التعرض المتكرر لحمض الهيدروكلوريك يمكن أن يتسبب في حدوث تلف دائم للمريء، كما يزداد خطر الإصابة بسرطان المريء.