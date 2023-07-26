Icon

منصة بلدي تتيح الدفع الإلكتروني للمستفيدين Icon جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم Icon أعراض تنذر بداء السكري لدى طفلك Icon هيئة السوق المالية تعلن تفاصيل برنامج تأهيل الخريجين Icon إلزام شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة Icon ضبط مواطنين وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان Icon قرابة 24 ألف صورة توثق الخدمات المقدمة بالحرم المكي Icon النفيعي متحدثاً رسمياً لأمانة منطقة القصيم Icon الصحة: احذروا التعرض لموجات الحر الشديدة Icon إطلاق برنامج صناعة الباحثة بشؤون الحرمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
سببه العامل الوراثي أو نمط الحياة غير الصحي

أعراض تنذر بداء السكري لدى طفلك

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
أعراض تنذر بداء السكري لدى طفلك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح البروفيسور الألماني أندرياس نوي أن داء السكري قد يهاجم الأطفال أيضًا.

وأضاف أن داء السكري من النوع الأول يرجع إلى العامل الوراثي، في حين أن داء السكري من النوع الثاني يرجع إلى السمنة الناجمة عن اتباع أسلوب حياة غير صحي.

قد يهمّك أيضاً
الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء تحديث منصة أبشر

الجوازات تستقبل الحالات الطارئة والإنسانية أثناء تحديث منصة أبشر

النصر يجتمع مع وكلاء ساديو ماني

النصر يجتمع مع وكلاء ساديو ماني

أعراض إصابة الطفل بالسكري

وتابع أخصائي أمراض السكري لدى الأطفال، ونائب رئيس الجمعية الألمانية لداء السكري، أن الأعراض الدالة على إصابة الطفل بداء السكري تتمثل في العطش الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن، بالإضافة إلى التعب والإرهاق الشديدين.

وشدد البروفيسور الألماني على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، كي يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب.

علاج مرض السكري

وتابع أنه يتم علاج النوع الأول من خلال العلاج بالأنسولين، في حين يتم علاج النوع الثاني من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع إمكانية اللجوء إلى أدوية السكري في شكل أقراص أو أنسولين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

العالم
ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة
تكنولوجيا

ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول...

تكنولوجيا
تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
السعودية اليوم

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

العالم
رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الرياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة...

الرياضة
المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج
أخبار رئيسية

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في...

أخبار رئيسية
لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف
العالم

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

العالم