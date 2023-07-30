أعلى حرارة في السنة مع طالعي المرزم والكليبين

كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الايام المقبلة في السعودية، مشيرًا إلى أن الطقس في فترة طباخ اللون ترتفع فيه درجة الحرارة، والسموم.

أعلى حرارة ورطوبة

ولفت المسند خلال تغريدة عبر موقع إكس– تويتر سابقًا- إلى أن أعلى معدلات الحرارة خلال السنة تتزامن مع طالعي المرزم والكليبين، حيث ترتفع الرطوبة النسبية على السواحل، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في هذا الوقت يصيبان الإنسان بالإرهاق الشديد ومن ثًمّ قلة الإنتاج.

استمرار الموجة الحارة

وفي وقت سابق، توقع محلل الأرصاد عقيل العقيل، استمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية بدرجات حرارة تتراوح من 48 إلى 50 درجة مئوية.

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: اليوم في جدة درجة الحرارة العظمى وصلت إلى 46 درجة مئوية، أما في الدمام وصلت 48 درجة مئوية، وفي العاصمة الرياض وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة مئوية.

ولفت محلل الأرصاد إلى أن هذه المؤشرات تدل على استمرار الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة الأسبوع القادم.