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جمعها عبر التسول في شوارع مومباي

أغنى متسول في العالم يملك مليون دولار

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٦ مساءً
أغنى متسول في العالم يملك مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

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حصد رجل في الهند على لقب “أغنى متسول في العالم” بعد أن جمع ملايين الدولارات عبر التسول في شوارع مومباي.

وبحسب صحيفة “Financial Express”، فإن بهارات جين ولد في عائلة من الطبقة الدنيا ولم يكن قادرًا على متابعة تعليمه الرسمي، كما دفعه عدم تمكنه من العثور على وظيفة مستقرة إلى النزول إلى الشوارع حيث جنى أمواله.

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أملاكه

ويملك جين حاليًا حوالي 7.5 كرور روبية، أي حوالي مليون دولار أمريكي، كما أنه يجني ما يقرب من 728 دولارًا شهريًا من التسول مما سمح له بامتلاك شقة مكونة من غرفتي نوم واستئجار متجرين اثنين، مقابل حوالي 364 دولارًا شهريًا.

كرم الغرباء

واعتمد جين على كرم الغرباء لمدة 10 إلى 12 ساعة يمكنه جمع 30 دولارًا في اليوم، كما وفرت طريقته غير التقليدية لكسب المال لأطفاله التعليم في مدرسة وتسمح لأفراد الأسرة الآخرين بتشغيل متجر للأدوات المكتبية.

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