أغنياء العالم بقيادة إيلون ماسك يضيفون 852 مليار دولار لثرواتهم

عزز أغنى 500 شخص في العالم ثرواتهم بنحو 852 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام، وكان هذا أفضل نصف عام لأصحاب المليارات منذ النصف الثاني من 2020 عندما انتعش الاقتصاد من الركود المرتبط بوباء كوفيد.

مؤشر المليارديرات في 2023

ووفقًا لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، كسب كل شخص بمتوسط 14 مليون دولار يوميًّا خلال النصف الأول من 2023.

وتأتي زيادة الثروات في ظل صعود سوق الأسهم على نطاق واسع، حيث تجاهل المستثمرون آثار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والحرب المستمرة في أوكرانيا، وأزمة انهيار بعض البنوك الغربية.

تأثير شركات الذكاء الاصطناعي

ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 16%، فيما صعد مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 39% خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما عزز هوس المستثمرين بالذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا.