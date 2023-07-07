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الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية

أفضل وقت لزيارة مرتفعات جازان وعسير والباحة

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
أفضل وقت لزيارة مرتفعات جازان وعسير والباحة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن أفضل وقت لزيارة مرتفعات جازان وعسير والباحة الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري.

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أفضل وقت للزيارة

وقال الحصيني في تغريدة عبر موقع تويتر، يسأل البعض هل الوقت مناسب هذه الأيام لزيارة المصائف الطائف والباحة وعسير وجازان، مشيرًا إلى أنه يقصد المرتفعات منها.

وتابع: من خلال الأرشيف المناخي لتلك المناطق على حسب الرغبة، كما يلي:

1- إذا كانت رغبتك الأجواء المعتدلة نسبياً نهارًا ومن تميل للبرودة إلى باردة فجرًا يمكن الذهاب في هذه الفترة.

2- إذا كانت رغبتك الأجواء الجميلة المفعمة بالضباب والأمطار، فإن أفضل وقت لزيارة مرتفعات جازان وعسير والباحة ثم الطائف الثلثين الأخيرة من شهر محرم ومعظم شهر صفر بداية العام الجديد 1445هـ، حيث يوافق الثلث الأخير من شهر يوليو وشهر أغسطس كاملأ والله أعلم.

تنبيه لأهالي جازان

على صعيد آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، ضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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