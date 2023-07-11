أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن أقل سن لحجز تصريح لأداء مناسك العمرة للأطفال هو سن الخامسة، مشيرة إلى شرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

العمرة للأطفال

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: هل العمرة مسموحة للأطفال؟

بدوره رد حساب الوزارة قائلًا: يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

حجز العمرة