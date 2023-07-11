أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن أقل سن لحجز تصريح لأداء مناسك العمرة للأطفال هو سن الخامسة، مشيرة إلى شرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: هل العمرة مسموحة للأطفال؟
بدوره رد حساب الوزارة قائلًا: يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.
وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.