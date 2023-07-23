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بهدف تمكين الطلاب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل

أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكر طويق للأمن السيبراني، بهدف تمكين الطلاب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف مجالات الأمن السيبراني بشهادات عالمية مُعتمدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

موعد بدء المعسكر:

– يبدأ المعسكر في يوم الأحد 1 أكتوبر من العام الجاري 2023، ويستمر لمدة 5 أشهر.

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ضبط 427 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

ضبط 427 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

مكان المعسكر:

– مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.

المسارات التعليمية:

1- معرفة أساسيات الأمن السيبراني.
2- الإلمام بالمسارات الدفاعية في مجال الحماية الخاصة بالبنية التحتية الرقمية والاستجابة للحوادث الأمنية.
3- المسارات الهجومية في مجال اختبار اختراق الأنظمة الحاسوبية؛ بهدف حمايتها وسد الثغرات ومنع التهديدات الأمنية.
4- تمكين الطلاب حديثي التخرج بالمهارات والقدرات اللازمة في مجال الأمن السيبراني وتطبيقاته من خلال هذه المسارات التعليمية باستخدام أفضل المعايير والممارسات العالمية.

المتطلبات:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي.
3- مستوى متوسط إلى متقدم في اللغة الإنجليزية.
4- اجتياز اختبارات القبول.
5- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل أو يملك سجلًا تجاريًا.
6- أن لا يكون المتقدم مسجلا بالتأمينات الاجتماعية.
7- التفرغ التام لحضور المعسكر.
8- توفر جهاز حاسب آلي شخصي.

التفاصيل: اضغط هنا

طريقة التسجيل:

– التقديم في أكاديمية طويق من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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