أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني

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أعلنت أكاديمية طويق عن بدء التسجيل في معسكر طويق للأمن السيبراني، بهدف تمكين الطلاب حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف مجالات الأمن السيبراني بشهادات عالمية مُعتمدة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– يبدأ المعسكر في يوم الأحد 1 أكتوبر من العام الجاري 2023، ويستمر لمدة 5 أشهر.
– مقر الأكاديمية بمدينة الرياض.
1- معرفة أساسيات الأمن السيبراني.
2- الإلمام بالمسارات الدفاعية في مجال الحماية الخاصة بالبنية التحتية الرقمية والاستجابة للحوادث الأمنية.
3- المسارات الهجومية في مجال اختبار اختراق الأنظمة الحاسوبية؛ بهدف حمايتها وسد الثغرات ومنع التهديدات الأمنية.
4- تمكين الطلاب حديثي التخرج بالمهارات والقدرات اللازمة في مجال الأمن السيبراني وتطبيقاته من خلال هذه المسارات التعليمية باستخدام أفضل المعايير والممارسات العالمية.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- المعرفة بأساسيات الحاسب الآلي.
3- مستوى متوسط إلى متقدم في اللغة الإنجليزية.
4- اجتياز اختبارات القبول.
5- أن لا يكون المتقدم على رأس العمل أو يملك سجلًا تجاريًا.
6- أن لا يكون المتقدم مسجلا بالتأمينات الاجتماعية.
7- التفرغ التام لحضور المعسكر.
8- توفر جهاز حاسب آلي شخصي.
التفاصيل: اضغط هنا
طريقة التسجيل:
– التقديم في أكاديمية طويق من خلال الرابط التالي:اضغط هنا