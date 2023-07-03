أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120

يحتوي متنزه الحياة البرية الأسترالي على أكبر تمساح في العالم، والذي يُقدر عمره بنحو 120 عامًا، ولا يزال يتمتع بصحة جيدة وقوة غير عادية حيرت معها خبراء الطبيعة والحيوانات.

العثور على أكبر تمساح بالعالم

وقالت سالي إيسبرج، المديرة الإدارية في مركز أبحاث التماسيح في أستراليا، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “كاسيوس تمساح رائع وجميل، ومن الواضح أن لديه تاريخًا طويلًا ليخبرنا به”.

وأضافت: “إن التمساح المعمر وُلد بصحة جيدة، وما زال يتمتع بكامل صحته”. وقد تم العثور على التمساح كاسيوس عام 1984 بالقرب من مدينة داروين الأسترالية، وتم نقله إلى جرين آيلاند بعد ذلك بسنوات قليلة، وعاش في متنزه “مارينلاند كروكودايل” لأكثر من 35 عامًا.

حجم وعمر التمساح

وقال بعض الخبراء: إن التمساح كاسيوس قد يصل عمره لنحو 120 عامًا، على الرغم من عدم وجود طريقة لتحديد عمر التمساح بشكل كامل خاصةً بالنظر إلى حجمه ونموه غير الطبيعي.

وقالت إدارة منتزهات مارينلاند لشبكة “فوكس نيوز”: إن التقييم السنوي للتمساح كاسيوس أثبت أنه بصحة جيدة، ووجد التقييم الأخير له أنه بخير ولا يوجد سبب مباشر للقلق، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن كاسيوس لن يعيش لسنوات قادمة.

كان أقدم تمساح في العالم تم تسجيله هو التمساح المعروف باسم Freshie، والذي وصل عمره إلى 140 عامًا، على الرغم من إطلاق النار عليه مرتين، إحداهما في الذيل والثانية بالعين اليسرى، وفقًا لموقع Oldest.org.