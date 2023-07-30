أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات حرارة الطقس

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفئات الأكثر عُرضة لخطر مضاعفات الطقس شديد الحرارة.

وكشفت مدينة سعود عبر إنفوجراف نشرته بموقع “تويتر”، أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات حرارة الطقس هم: كبار السن والرضّع والأطفال، والأشخاص المصابون بزيادة الوزن، والمصابون بالأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والحوامل.

وأضافت أن العاملين في أماكن حارة ومغلقة دون تكييف، والشبان والأصحاء، إذا شاركوا في أنشطة بدنية شاقة أثناء الطقس الحار من ضمن المعرّضين للإصابة أيضاً.