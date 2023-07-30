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منهم كبار السن والأطفال والحوامل

أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات حرارة الطقس

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات حرارة الطقس
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفئات الأكثر عُرضة لخطر مضاعفات الطقس شديد الحرارة.

وكشفت مدينة سعود عبر إنفوجراف نشرته بموقع “تويتر”، أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات حرارة الطقس هم: كبار السن والرضّع والأطفال، والأشخاص المصابون بزيادة الوزن، والمصابون بالأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والحوامل.

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وأضافت أن العاملين في أماكن حارة ومغلقة دون تكييف، والشبان والأصحاء، إذا شاركوا في أنشطة بدنية شاقة أثناء الطقس الحار من ضمن المعرّضين للإصابة أيضاً.

 

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