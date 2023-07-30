أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات حرارة الطقس الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم يوم عاشوراء بالحرم المكي أمازون تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لمنافسة جوجل تناول الحلوى يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 10% “ياسرف” تعلن عن برنامج التدريب التعاوني 2023م 3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية وزارة الصحة تعلن عن 148 وظيفة إدارية وصحية جهود سعودية متواصلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الفئات الأكثر عُرضة لخطر مضاعفات الطقس شديد الحرارة.
وكشفت مدينة سعود عبر إنفوجراف نشرته بموقع “تويتر”، أن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات حرارة الطقس هم: كبار السن والرضّع والأطفال، والأشخاص المصابون بزيادة الوزن، والمصابون بالأمراض المزمنة، مثل: ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، والحوامل.
وأضافت أن العاملين في أماكن حارة ومغلقة دون تكييف، والشبان والأصحاء، إذا شاركوا في أنشطة بدنية شاقة أثناء الطقس الحار من ضمن المعرّضين للإصابة أيضاً.