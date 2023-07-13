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ثاني أهم متنزهات المنطقة بعد السودة

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
المواطن - فريق التحرير

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سلطت قناة العربية الضوء على متنزه المسقي في أبها، مشيرة إلى أنه يعد ثاني أهم متنزهات المنطقة بعد السودة.

مليون سائح

ولفتت القناة، في تقرير لها من داخل المتنزه بـ أبها إلى حجم السائحين والزائرين المقبلين إليه، وأن أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون المتنزه.

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وأوضحت القناة أن السائح والزائر يجد في المتنزه أفضل المناطق الترفيهية، والمساحات الخضراء اللازمة، فضلًا عن عدد كبير من المقاهي لتجربة السائح.

فعاليات متنوعة

وأشارت القناة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية بداخل المتنزه، منها فعالية للاتحاد السعودي للسهام، ورياضة الهايكينج وغيرها، وتعد من أعلى المناطق في عسير التي تجذب السياح.

 

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