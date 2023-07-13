أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها

215 ألف وظيفة شاغرة في الذكاء الاصطناعي حول العالم 8 مركبات يمكن إسقاطها خلال المهلة التصحيحية عبر أبشر أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها ثلاثية تحسم الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك نتائج قرعة مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 تسريح الآلاف حول العالم من الشركة المنتجة للبنادول اعتقال أمريكي عذب 4 قطط حتى الموت خياران أمام متعاطي المخدرات الحبس أو العلاج بسرية تامة الاتفاق يغري جوردان هندرسون للرحيل عن ليفربول 87 ألف سيارة صينية تدخل السعودية في 5 أشهر وحل مشاكلها مع الوقت
سلطت قناة العربية الضوء على متنزه المسقي في أبها، مشيرة إلى أنه يعد ثاني أهم متنزهات المنطقة بعد السودة.
ولفتت القناة، في تقرير لها من داخل المتنزه بـ أبها إلى حجم السائحين والزائرين المقبلين إليه، وأن أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون المتنزه.
وأوضحت القناة أن السائح والزائر يجد في المتنزه أفضل المناطق الترفيهية، والمساحات الخضراء اللازمة، فضلًا عن عدد كبير من المقاهي لتجربة السائح.
وأشارت القناة إلى تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية بداخل المتنزه، منها فعالية للاتحاد السعودي للسهام، ورياضة الهايكينج وغيرها، وتعد من أعلى المناطق في عسير التي تجذب السياح.
مراسل العربية من متنزه المسقي في #أبها : أكثر من مليون سائح سنويا يقصدون المتنزه الذي يعد ثاني أهم متنزهات المنطقة بعد #السودة pic.twitter.com/Xfkt36IIg3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 13, 2023