أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

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تجاوز عدد المستفيدات من المبادرات التي قدمتها وكالات الشؤون النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، (1,166,894) مستفيدة، خلال العام الماضي 1444هـ.
وأوضحت وكيل الرئيس العام لـ تمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني، أنه تم إطلاق هذا العام حزمة من المبادرات الإثرائية، والمعرفية، والثقافية، والتوعوية، والرقمية، والخدمية، التي تأتي استعدادًا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام في المواسم الفضيلة، وسعيًا من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.