التزييف العميق أخطر أشكال الذكاء الاصطناعي الأهلي يُنهي صفقة فيرمينو أكثر من 2 مليون كمامة تم توزيعها داخل المسجد الحرام خلال موسم الحج صورة لفتاة فرنسية تسرق كمية كبيرة من الملابس بأحد المتاجر لقطات من توقيع ستيفن جيرارد لـ الاتفاق حتى 2025 فلسطين تعلق الاتصال والتعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على موضي بنت محمد بن سعود الكبير 751 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها للحجاج في المشاعر المقدسة شرط أساسي لرد مبلغ المخالفة المرورية بعد الاعتراض عليه الجماهير تترقب وجهة ويلفريد زاها
قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال برنامج وقايتك كمامتك، أكثر من 2 مليون كمامة تم توزيعها على الحجاج خلال موسم حج هذا العام داخل المسجد الحرام.
وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية، حسن السويهري، أن البرنامج يأتي ضمن برامج الإدارة لموسم حج هذا العام والذي كان يستهدف تقديم الخدمات وتوفيرها لقاصدي بيت الله وحرصًا على الحفاظ على صحتهم؛ ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل صحة وسلامة.
وقال السويهري: ينفذ البرنامج للعام الثالث على التوالي وقدم هذا الموسم أكثر من مليوني كمامة من خلال الكونترات والفرق الميدانية المتواجدة داخل المسجد الحرام وأروقته على مدار الساعة.
وأكد السويهري أن البرنامج يسعى لرفع مستوى الوعي لدى قاصدي بيت الله الحرام وأهمية الالتزام بلبس الكمامة ودورها في الوقاية من عدد من الأمراض التنفسية التي قد تنتقل من شخص لآخر.
واختتم السويهري حديثه بأن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ووكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة.