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الاستعدادات شملت زراعة 5 آلاف زهرة

أكثر من 250 فرصة استثمارية بموسم صيف عسير

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
أكثر من 250 فرصة استثمارية بموسم صيف عسير
المواطن - فريق التحرير

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قال متحدث أمانة عسير ماجد الشهري: إن هناك أكثر من 250 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة تدعم السياحة؛ استعدادًا لموسم الصيف بالمنطقة.

الاستعداد المبكر

وأضاف الشهري، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، أن أمين المنطقة أصدر توجيهات لكافة بلديات المنطقة بالاستعداد المبكر لموسم صيف عسير بتهيئة أكثر من 450 حديقة بالمنطقة.

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120 ممشى

وتابع: إن الاستعدادات شملت زراعة 5 آلاف زهرة خلال الفترة الماضية، فضلًا عن أكثر من 120 ممشى مهيأ لممارسة الرياضة، مع صيانة الإنارة والأرصفة.

وكان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، قد أعلن انطلاق موسم صيف عسير 2025، الذي يعد أكبر موسم سياحي وثقافي وترفيهي تحتضنه المنطقة، خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 سبتمبر 2023م؛ تحت شعار بارد ممطر صيفًا.

موسم صيف عسير 2023

وأكد ابن طلال اكتمال كافة الاستعدادات لتقديم موسم صيف عسير 2023 كحدث استثنائي ومتميز في الترفيه السياحي المقدم للجمهور على مختلف مستوياته وفئاته العمرية، استمرارًا لمسيرة النجاح والتميز الذي حققته منطقة عسير في المهرجانات والمواسم السابقة، وبما يواكب رؤية المملكة 2030 ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية في شتى مجالات الحياة.

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