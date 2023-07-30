أكثر من 4 ملايين زائر في 6 أشهر عبر منصة عيشها

شهدت منصة عيشها، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، ارتفاعًا غير مسبوق في عدد زياراتها خلال النصف الأول من عام 2023، إذ تضاعف بنسبة 500% مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق 2022.

عدد الزوار

وبلغ عدد زوار منصة عيشها خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 4 ملايين زائر، بينما بلغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي أكثر من 650 ألف زائر، أما في عام 2022 كاملًا فقد بلغ عدد الزوار أكثر من 3 ملايين زائر، بزيادة تجاوزت المليون زائر عند مقارنة النصف الأول من العام الجاري بعام 2022.

منصة عيشها

وتتيح منصة عيشها، لزوارها إمكانية التعرف على كل المعلومات التي يحتاجونها حول الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، بما فيها إمكانية التعرف على أقرب الفعاليات من مواقعهم الجغرافية.

وتمت إضافة العديد من المزايا المتقدمة للمنصة، منها إمكانية مشاركة معلومات الفعالية مع الأقارب والأصدقاء، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إمكانية الحجز، والتواصل المباشر مع منظمي الفعاليات والمشرفين عليها.

أدق المعلومات

ويتميز تطبيق عيشها وقنواتها الرقمية بتوافرها على أدق المعلومات المتعلقة بالفعاليات الترفيهية؛ ما يجعل منها مرجعًا معلوماتيًّا يحوي كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالعروض والفعاليات والمهرجانات.

وتسهم مبادرة منصة عيشها في دعم المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، بما يؤدي إلى تمكينها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال الترويج للأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإتاحة مرجع وتقويم محدث وتفاعلي بطريقة سهلة لاستكشاف كافة المعلومات اللازمة.

هيئة الترفيه

تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في ‏المملكة، وتنميته وتوفير الخيارات ‏والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق المملكة، لإثراء الحياة ‏ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع ‏الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها. ‏

وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في السعودية من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي ‏الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه. ‏