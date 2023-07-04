Icon

توقعات الأرصاد اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق Icon أكثر من 4 ملايين مصل وزائر خلال أسبوع بالمسجد النبوي Icon فيتنام تحظر فيلم باربي الجديد لسبب غريب Icon أبل تصنع علامة فارقة بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار Icon اعتقال 3200 شخص في احتجاجات فرنسا والشرطة تواصل انتشارها Icon ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض Icon لحظة اشتعال النار بعشرات السيارات في فرنسا Icon هدايا عينية لقاصدات المسجد الحرام ضمن برنامج حفاوة Icon وفاة آخر فرنسي شارك في يوم الإنزال عن عمر 100 عام Icon اللقطة الأخيرة لأحد ركاب الغواصة المنكوبة تيتان بصحبة ابنه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
75.529 مصلياً بالروضة الشريفة

أكثر من 4 ملايين مصل وزائر خلال أسبوع بالمسجد النبوي

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
أكثر من 4 ملايين مصل وزائر خلال أسبوع بالمسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها أستقبلت خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذو الحجة لعام 1444هـ, أكثر 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر .

أعمال مكثفة في المسجد النبوي

وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر, حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من ( 271.173) زائراً للسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام ، بالإضافة إلى (75.529) مصل بالروضة الشريفة.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من استقبال ولي العهد للمهنئين بـ عيد الأضحى المبارك

لقطات من استقبال ولي العهد للمهنئين بـ عيد الأضحى المبارك

فوائد القهوة للكبد لها مفعول السحر

فوائد القهوة للكبد لها مفعول السحر

إحصائيات

وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي عن استفادة أكثر من ( 6.782) من المواقع المخصصة لكبار السن، و ( 14.766) من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى توزيع ( 46.138 ) من الهدايا، واستفادة أكثر من ( 64.703 ) من التوعية الميدانية، و( 11.534 ) من خدمة الإرشاد الديني، و( 4.279 ) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و (1765) مستفيداً من خدمات المعارض, و ( 3.001 ) مستفيد من خدمة التواصل باللغات, و(10.158) مستفيداً من خدمة المكتبات و (115.090) مستفيداً من خدمة التنقل و (8.296) مستفيداً من خدمة الارشاد المكاني, كما وزعت رئاسة المسجد النبوي ( 203.294 ) عبوة ماء زمزم ، و ( 426.457 ) وجبة إفطار صائم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد
آخر الاخبار

أرقام تُزين مسيرة كانتي قبل الانتقال للاتحاد

آخر الاخبار
اللقطات الأولى وكواليس محاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية
العالم

اللقطات الأولى وكواليس محاكمة ترامب بقضية الوثائق...

العالم
جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية
حصاد اليوم

جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف أكاديمية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو
وظائف

وظائف شاغرة للسائقين بفروع شركة غازكو

وظائف
سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد
العالم

سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم...

العالم
السديس: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الحجاج منذ جائحة كورونا
السعودية اليوم

السديس: وضعنا أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الحجاج...

السعودية اليوم
تفاصيل العرض السعودي لـ مودريتش
آخر الاخبار

تفاصيل العرض السعودي لـ مودريتش

آخر الاخبار
الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة...

السعودية اليوم