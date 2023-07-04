أكثر من 4 ملايين مصل وزائر خلال أسبوع بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها أستقبلت خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذو الحجة لعام 1444هـ, أكثر 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر .

أعمال مكثفة في المسجد النبوي

وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر, حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من ( 271.173) زائراً للسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام ، بالإضافة إلى (75.529) مصل بالروضة الشريفة.

إحصائيات

وبينت وكالة رئاسة المسجد النبوي عن استفادة أكثر من ( 6.782) من المواقع المخصصة لكبار السن، و ( 14.766) من الدروس العلمية بالمسجد النبوي، بالإضافة إلى توزيع ( 46.138 ) من الهدايا، واستفادة أكثر من ( 64.703 ) من التوعية الميدانية، و( 11.534 ) من خدمة الإرشاد الديني، و( 4.279 ) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و (1765) مستفيداً من خدمات المعارض, و ( 3.001 ) مستفيد من خدمة التواصل باللغات, و(10.158) مستفيداً من خدمة المكتبات و (115.090) مستفيداً من خدمة التنقل و (8.296) مستفيداً من خدمة الارشاد المكاني, كما وزعت رئاسة المسجد النبوي ( 203.294 ) عبوة ماء زمزم ، و ( 426.457 ) وجبة إفطار صائم.