أكثر من 475 إصدارًا رقميًا بالحرمين الشريفين وخدمات على مدار الساعة

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية من خلال الشاشات التفاعلية.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع قاصدي بيت الله الحرام وبأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.
وأضاف أن نقاط التوعية متاحة على مدار الساعة ومواقعها على النحو التالي باب 94 من الداخل ومكتبة المسجد الحرام وباب 79 من الداخل وباب 100 بالتوسعة السعودية الثالثة، وتحوي أكثر من 475 عنوانًا من الكتب الفكرية والمعرفية الرقمية والمعارف المتعددة التي يحتاجها المسلم في حياته اليومية طوال العام، كما تقدم الهدايا المتنوعة والمطبوعات للقاصدين، إلى جانب توفير شاشة تفاعلية للوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والمعرفية النسائية عبر معرضها المقام بالتوسعة السعودية الثالثة.
على صعيد آخر، تكثف شؤون الحرمين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الساعة، إذ يحظى الحرمان الشريفان باهتمام وعناية جليلة.
وبين مقطع فيديو لقناة الإخبارية، منظومة خدمات متكاملة على مدار الساعة لتطهير وتعقيم جنبات المسجد الحرام لتأمين الراحة والطمأنينة قبل صلاة الجمعة.
كما نشرت رئاسة شؤون الحرمين لقطات مصورة توثق الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن قبل أداء صلاة الجمعة اليوم.
فيديو | الحرمان الشريفان يحظيان باهتمام وعناية جليلة..
على مدار 24 ساعة.. منظومة خدمات متكاملة لتطهير وتعقيم جنبات المسجد الحرام لتأمين الراحة والطمأنينة قبل صلاة الجمعةhttps://t.co/zhP8GZpL7e#الإخبارية pic.twitter.com/V5b1eIFXqn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 7, 2023