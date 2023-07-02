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الدخان أثر على أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة

أكثر من 500 حريق نشط وكندا تتوقف عن الإطفاء

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
أكثر من 500 حريق نشط وكندا تتوقف عن الإطفاء
المواطن - فريق التحرير

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توقفت كندا عن إطفاء الحرائق بغاباتها، فرغم هطول الأمطار في المناطق التي اندلعت فيها الحرائق في غابات كندا، إلا أنها لم تطفئ النيران حيث لا تزال مشتعلة ويتواجد أكثر من 500 حريق نشط في جميع أنحاء البلاد.

تفاصيل الحرائق في كندا

وفي التفاصيل، تسبب الدخان المتصاعد من حرائق كندا في تلوث الهواء بما يؤثر على أكثر من 100 مليون شخص في الولايات المتحدة، وأرسلت عشر دول مختلفة كوادر رجال إطفاء لمساعدة كندا على الحد من الحرائق التي وصلت لمرحلة خارجة عن السيطرة، فيما تم إجلاء سكان بعض البلدات.

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وأصدر العلماء تحذيرات من تغيرات المناخ التي قد تحول حرائق الغابات إلى “أعمدة من الدخان السام”، والتي قد تتكرر بشكل أكبر.

واعتبرت جودة الهواء في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا غير صحية، وفق منصة “إير ناو” الحكومية التي تقيم جودة الهواء في البلاد، وفقًا لسكاي نيوز.

وتوصلت السلطات الكندية في بعض المناطق إلى نتيجة مفادها السماح باستمرارها من دون اتخاذ إجراءات للحد منها، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن هذه الأسباب؟.

وبحسب شبكة سي أن أن، يعود توقف السلطات الكندية عن جهود الإطفاء لعدة أسباب، أبرزها:

مناطق نائية

أصدرت السلطات الكندية تعليمات لجميع السلطات المحلية للتعامل مع الحرائق وإطفائها، ولكن بعضها وصل إلى مرحلة “خارجة السيطرة” خاصة في المناطق النائية مثلما يحدث الآن في شمال غربي كيبك.

وبحسب ما قال عالم البيئة الكندي، روبرت غراي، لشبكة سي أن أن، ترى السلطات المحلية في شمال غربي كيبك، أن الأولوية لا يجب أن تتركز على إطفاء الحرائق بقدر حماية الأرواح والممتلكات والبنية التحتية، خاصة بسبب توفر موارد محدودة وحريق ضخم خارج عن السيطرة.

ولفت إلى أن فكرة اندلاع حرائق هائلة عبر ملايين الهكتارات من أراضي الغابات “قد تبدو غير مبررة، إلا أنها ليست جديدة تماما”.

وذكر دانيل بيراكس، عالم الحرائق في دائرة الغابات الكندية، أن “هناك دائما حرائق لا يقاتلها رجال الإطفاء”.

وأردف “أن القيام بذلك أحيانًا مكلف وغير مرغوب به بيئيًا ويشكل عبثًا بالطبيعة”، مؤكدًا أن “الدخان يمثل مشكلة ولكن حتى لو أردنا فعل أي شيء قد لا يكون من الواضح كيفية القيام بذلك”.

موارد غير كافية

أرسلت عشر دول رجال إطفاء لمساعدة السلطات الكندية على إطفاء حرائق الغابات المشتعلة لديهم منذ أسابيع، فيما قال عالم البيئة، غراي، إن “كندا لا تمتلك الكثير من الموارد لمكافحة الحرائق”.

وأشار إلى أن بعض المقاطعات لديها “تعاقدات خاصة، لكنهم استقطبوا الآلاف من الأشخاص من خارج البلاد للمساعدة”. وذكر غراي أن أبرز عامل يؤثر في إدارة موارد مكافحة الحرائق هو “السيطرة على التمويل”.

وقاية غير كافية

وأشار التقرير إلى الحاجة إلى العمل على تقليل “فرص اندلاع حرائق الغابات في المستقبل، والتي قد تنتهي بكارثة”.

وللتعامل مع هذا الأمر يجب تعزيز نظام الوقاية من الحرائق ليصبح أكثر فاعلية، وذلك من خلال حرائق يتم إشعالها بشكل متعمد في الغابات بطريقة يمكن التحكم بها لتقليل الأخطار.

ويشرح غراي أن “كندا لا تقوم بعمليات حرائق متعمدة كافية، فهي تحرق نحو 10 آلاف هكتار سنويًا، في بريتش كولومبيا”، وهو أقل مما تحرقه ولاية نيوجيرسي على سبيل المثال.

تغير المناخ

ويؤكد الخبراء أن تغير المناخ يزيد من حالة الحرائق للأسوأ، ورغم أنها ضرورية للنظام البيئي الحيوي للأرض، حيث تساعد في نمو النباتات وإزالة المواد المتحللة، ولكن حتى الغابات قد تطورت في تواجد بيئة النار حولها.

ولفتت منظمة حماية الطبيعة إلى أن “الحرائق عملية أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي” في الغابات.

ولطالما كانت الحرائق الطبيعية متواجدة على مر العصور، إلا أن تغير المناخ يجعلها أكثر تواترًا ويصعّب من إمكانية السيطرة عليها.

 

 

 

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