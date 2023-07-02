حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة يوليو نجاح موسم الحج فاق كل التوقعات مواقف إنسانية سطرتها المملكة في موسم الحج الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية “أكوا باور” توزع 606.8 مليون ريال أرباحاً على المساهمين أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد اليوم.. اجتماع طارئ لـ منظمة التعاون الإسلامي بدء التقديم في الكلية الأمنية في دورة الضباط لخريجي الثانوية حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات الحجاج المغادرين فرحة رجال الأمن بانتهاء مهمتهم بنجاح خلال موسم الحج
أعلنت شركة “أكوا باور” نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 34.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 193 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، و الأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و3.21%.
فيما كانت أسهم شركات شمس، ومرنة، وجمجوم فارما، وصدر، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات جمجوم فارما، ومرنة، والراجحي، والموارد وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 298.51 نقطة ليقفل عند مستوى 27266.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون س