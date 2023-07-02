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بعد رحيله عن النصر

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يرغب المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس في الاستمرار بالملاعب السعودية، بعد رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ألفارو يرغب في الانتقال للشباب

وقال الإعلامي خالد بن عبدالعزيز، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “المدافع ألفارو جونزاليس عرض نفسه على نادي الشباب، ولازال النادي لم يقرر التعاقد مع اللاعب أو النظر لخيارات أخرى”.

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وكان نادي النصر قد تعاقد مع ألفارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد ممتد لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لموسم رياضي إضافي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ألفارو جونزاليس
ألفارو – المصدر @AlNassrFC

ألفارو جونزاليس مع النصر

وشارك ألفارو جونزاليس في 22 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الماضي، بمعدل 1920 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد، وصنع 4 فرص، وسدد كرة واحدة على المرمى.

ألفارو جونزاليس مدافع النصر
ألفارو مع النصر

وقام ألفارو بـ8 افتكاكات ناجحة بدقة 47.1%، وشتت الكرة 67 مرة، ومنع التسديد 6 مرات، وقطع الكرة 18 مرة، وقام بـ1236 تمريرة ناجحة بدقة 89.4%، واكتسب 6 أخطاء، وارتكب 12 خطأ، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

وجاء رحيل ألفارو جونزاليس عن صفوف نادي النصر هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، حيث دخلت في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي.

ألفارو جونزاليس
ألفارو بعد التوقيع – المصدر @AlNassrFC

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