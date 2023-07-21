ألمانيا تحدد هوية حيوان طليق أرعب السكان لمدة 24 ساعة دعوة لتعميم اللون الأبيض في الطرق والمباني لمواجهة الحرارة جماهير النصر تنتقد رحيل ألفارو جونزاليس منبر جديد بالحرم المكي بتصميم الرواق السعودي شرطان لموافقة الأهلي المصري على رحيل محمد الشناوي لـ النصر تعرض فريق أطباء بلا حدود للاعتداء والسرقة بالسودان إضراب مئات الطيارين الإسرائيليين عن العمل بداية من غدٍ 15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية إنتر ميامي يجمع خوردي آلبا بصديقيه السابقين في برشلونة حصيلة قتلى الفيضانات والسيول تتخطى الـ 100 بباكستان
كشفت تقارير إعلامية أن سلطات برلين رفعت الجمعة التنبيه الذي كانت أطلقته في شأن وجود حيوان بري طليق في ضواحي المدينة، إذ تبيّن بعد عمليات بحث استمرت 24 ساعة أن هذا الحيوان الذي كان يُعتقَد أنه أسد ليس سوى خنزير بريّ.
وذكر رئيس بلدية كلاينماتشناو التي أُبلغ عن وجود الحيوان فيها ليل الأربعاء إلى الخميس في تصريح الجمعة “إنها ليست أسداً”.
وكانت الشرطة وهيئة الإطفاء أكدت بناء على شهادة وعلى مقطع فيديو صوره المارة، أن لبؤة تتنقل طليقة في الأحياء السكنية في جنوب غرب العاصمة الألمانية.
وأدى ذلك إلى إطلاق عملية بحث واسعة حظيت بمتابعة شعبية في كل أنحاء ألمانيا واستُخدمت فيها إمكانات كبيرة، إذ تجنّد لها أكثر من 200 شرطي، واستعين فيها بمروحيات وطائرات مسيّرة وكاميرات حرارية.
وترافقت جهود البحث مع دعوة السكان إلى التزام الحيطة وتفادي الخروج من منازلهم، ما أوجد حالة من الهلع.
وذكر رئيس بلدية كلاينماتشاو الواقعة جنوب غرب برلين ميكاييل غروبرت أن التقارير الواردة من السكان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة والذين زعم بعضهم أنهم سمعوا زئيراً “لم تؤد إلى أي مكان”.
وأردف تكراراً “لا يوجد وضع خطير”، معلناً مع الشرطة انتهاء إجراءات البحث.