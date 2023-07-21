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ألمانيا تحدد هوية حيوان طليق أرعب السكان لمدة 24 ساعة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
ألمانيا تحدد هوية حيوان طليق أرعب السكان لمدة 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن سلطات برلين رفعت الجمعة التنبيه الذي كانت أطلقته في شأن وجود حيوان بري طليق في ضواحي المدينة، إذ تبيّن بعد عمليات بحث استمرت 24 ساعة أن هذا الحيوان الذي كان يُعتقَد أنه أسد ليس سوى خنزير بريّ.

حيوان طليق

وذكر رئيس بلدية كلاينماتشناو التي أُبلغ عن وجود الحيوان فيها ليل الأربعاء إلى الخميس في تصريح الجمعة “إنها ليست أسداً”.

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وكانت الشرطة وهيئة الإطفاء أكدت بناء على شهادة وعلى مقطع فيديو صوره المارة، أن لبؤة تتنقل طليقة في الأحياء السكنية في جنوب غرب العاصمة الألمانية.

وأدى ذلك إلى إطلاق عملية بحث واسعة حظيت بمتابعة شعبية في كل أنحاء ألمانيا واستُخدمت فيها إمكانات كبيرة، إذ تجنّد لها أكثر من 200 شرطي، واستعين فيها بمروحيات وطائرات مسيّرة وكاميرات حرارية.

تحذير السلطات في ألمانيا

وترافقت جهود البحث مع دعوة السكان إلى التزام الحيطة وتفادي الخروج من منازلهم، ما أوجد حالة من الهلع.

وذكر رئيس بلدية كلاينماتشاو الواقعة جنوب غرب برلين ميكاييل غروبرت أن التقارير الواردة من السكان في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة والذين زعم بعضهم أنهم سمعوا زئيراً “لم تؤد إلى أي مكان”.

وأردف تكراراً “لا يوجد وضع خطير”، معلناً مع الشرطة انتهاء إجراءات البحث.

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