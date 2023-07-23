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خلال المعسكر الإعدادي باليابان

أليكس تيليس يشارك في تدريبات النصر

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
أليكس تيليس يشارك في تدريبات النصر
المواطن - فريق التحرير

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شارك النجم البرازيلي أليكس تيليس، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمرة الأولى، بعد التوقيع معه رسميًا بالأمس.

تيليس يخوض التدريبات

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من ترحيب اللاعبين بأليكس تيليس، خلال مشاركته في مران اليوم في المعسكر الإعدادي المقام باليابان، بعدما انتقل إلى صفوفه حتى عام 2025، قادمًا من مانشستر يونايتد.

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أليكس تيليس
تيليس في المران – المصدر @AlNassrFC

وعلى الصعيد الميداني، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أولى تدريباته في معسكر اليابان اليوم، حيث انطلقت الحصة التدريبية بتمارين لياقية، ثم تكتيكية، قبل أن يؤدي اللاعبون مناورة على نصف الملعب.

النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC

مسيرة مميزة لأليكس تيليس

ويملك أليكس تيليس مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره الكروي في صفوف جوفينتود، قبل أن ينتقل إلى جيريميو البرازيلي، وانتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2014.

أليكس تيليس
تيليس – المصدر @FabrizioRomano

ولعب تيليس صاحب الـ30 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي في موسم 2015\ 2016 على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2016.

وانتقل أليكس تيليس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في موسم 2020\ 2021، ولعب معه لمدة موسم رياضي واحد، قبل أن ينضم إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

أليكس تيليس
تيليس

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