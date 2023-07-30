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تستهدف جذب نسبة أكبر من العملاء

أمازون تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لمنافسة جوجل

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
أمازون تطلق أدوات ذكاء اصطناعي لمنافسة جوجل
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة أمازون أدوات جديدة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برنامج لبناء المزيد من وكلاء خدمة العملاء، مثل نظام الرعاية الصحية لتوليد الملاحظات السريرية بعد زيارة المريض.

وأوضحت الشركة، أنه من المتوقع أن تساعد الأدوات عملاق التجارة الإلكترونية، على التنافس بشكل أفضل مع جوجل ومايكروسوفت كلاود بزنس.

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جذب نسبة أكبر من العملاء

وأوضح تقرير صادر عن وكالة أنباء رويترز، أن قسم السحابة في أمازون اجتذب آلاف العملاء لتجربة خدمته المسماة “أمازون بيد روك”. ونقلت عن نائب الرئيس سوامي سيفاسوبرامانيان قوله إن هذه الشركات التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، تشمل سوني، وشركة طيران رايان إير، وشركة الخدمات المالية صن لايف.

نماذج الذكاء الاصطناعي

وأعلنت أمازون عن خدمة بيد روك في أبريل، والتي تتيح للشركات إنشاء تطبيقات مع مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها إنتاج نصوص وصور ومحتويات أخرى.

وبينت الشركة أنها كانت تضيف وكلاء لـ “أمازون بيد روك”، مما يتيح للشركات إنشاء روبوتات محادثة تنفذ المهام، وتعطي إجابات أكثر تخصيصاً، مستمدة من بياناتها الداخلية.

وأكدت أمازون بأن “بيد روك” سيكون متاحاً لأي عميل قريباً جداً، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني.

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