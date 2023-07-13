أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16

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تنفذ أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين غرب مخرج 16 على طريق عمر بن الخطاب عند تقاطعه مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، بدءاً من يوم غد الجمعة 26 / 12 / 1444هـ , حتى 11 / 1 / 1445هـ.
وأوضحت أمانة الرياض عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه بناءً على أعمال الصيانة سيتم إغلاق الدوران على طريق عمر بن الخطاب باتجاه الغرب كاملاً، على أن يكون الطريق البديل للدوران والعودة شرقاً هو تقاطع الطريق مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز.
يذكر أن أعمال الصيانة التي تجريها الأمانة بالتعاون مع إدارة المرور، تأتي وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، بناء على مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
ارتقاءً بكفاءة الطرق في #الرياض.. تنطلق غدًا الجمعة ولمدة 15 يومًا، أعمال صيانة للجسرين الواقعين غرب مخرج 16 طريق عمر بن الخطاب عند تقاطعه مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، بالتعاون مع إدارة المرور..
ولسلامتكم وراحتكم بإمكانكم استخدام الطرق البديلة الموضحة في الفيديو👇 pic.twitter.com/xB0k90IRfa
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) July 13, 2023