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بالتعاون مع إدارة المرور

أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16
المواطن - واس

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تنفذ أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة أعمال الصيانة واستبدال فواصل التمدد للجسرين الواقعين غرب مخرج 16 على طريق عمر بن الخطاب عند تقاطعه مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، بدءاً من يوم غد الجمعة 26 / 12 / 1444هـ , حتى 11 / 1 / 1445هـ.

إغلاق الدوران غربًا

وأوضحت أمانة الرياض عبر حسابها بموقع “تويتر” أنه بناءً على أعمال الصيانة سيتم إغلاق الدوران على طريق عمر بن الخطاب باتجاه الغرب كاملاً، على أن يكون الطريق البديل للدوران والعودة شرقاً هو تقاطع الطريق مع طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز.

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يذكر أن أعمال الصيانة التي تجريها الأمانة بالتعاون مع إدارة المرور، تأتي وفق إستراتيجية ونظام محدد لإدارة وصيانة الطرق، بناء على مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال فيها، ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة وخطط الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

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