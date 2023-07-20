أمانة القصيم تطرح 6 فرص استثمارية بمجال الإعلانات الخارجية في بريدة

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أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار عن طرح 6 فرص استثمارية وذلك من ضمن مستهدفات استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية بمدينة بريدة لعام 2023م وذلك مـن سبل تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة وتطبيق مفهوم المدن الذكية وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضحت الأمانة أن مستهدفات استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية يتضمن تشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نوع شاشات إلكترونية عدد ( 10 ) شاشات و تشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نوع لوحـات موبــي عدد ( 145 ) لوحة و تشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نوع لوحات ميجاكــوم عدد ( 60 ) لوحة و تشغيل وصيانة لوحات إعلانية من نوع لوحـات يونيبـــول عدد ( 20 ) لوحة وتشغيل وصيانة لوحـات الإعلانــات على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء وكذلك مشروع تركيب لوحات إعلانية على الحافـــلات سيــارات الأجـــرة العامــــة.
ودعت أمانة منطقة القصيم المؤسسات والشركات في القطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل تلك الفرص، عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص)