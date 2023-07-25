أمانة القصيم: طرح فرصة استثمارية في اللوحات الإعلانية

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة في الإدارة العامة للاستثمار عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة بمدينة بريدة وذلك ضمن المخطط الإعلان الجديد عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية ” فرص ” وبينت الأمانة ان مدة العقد سنتين وآخر يوم لشراء الكراسة وفتح المظاريف هو تاريخ 12 سبتمبر لعام 2023 م.

فرصة استثمارية

وذكرت الأمانة أن منطقة القصيم تمتلك مقومات الاستثمار في جميع الأنشطة التجارية ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على طرح العديد من الفرص الاستثمارية المميزة ووجود المشاريع الاستثمارية بالمنطقة يسهم في خلق فرص العمل .

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر منصة (فرص).