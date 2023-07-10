أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم يوليو مروجو المخدرات في عسير وجازان بقبضة الأمن ثريدز يصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام فقط ضبط 75 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي القتل حدًا لمواطن قتل زوجته خنقًا حتى الموت بلغات مختلفة.. نشر الهداية تستهدف قاصدات المسجد النبوي الجوازات بقيادة الفريق اليحيى .. تفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن وواجهة مشرفة للسعودية اعتماد توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة كخدمة ضمن منصة قوى توضيح من حساب المواطن لحاملي الماجستير والدكتوراه
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة من ضبط موقع ” بنطاق “المليساء” جرى استغلاله لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة حيث جرى مصادرة وإتلاف 52 طناً من المصادرات.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي “الحرازات” جرى استغلاله من قبل عمالة مخالفة وتحويله إلى معمل لإعداد وتخزين الحلويات باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر بالإضافة لتدني مستوى النظافة, حيث يجري إعداد الغذاء بطرق مخالفة لكافة الاشتراطات الصحية وإعداد وتخزين المأكولات في بيئة صحية سيئة.
وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.