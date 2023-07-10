أمانة جدة تتلف 52 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة من ضبط موقع ” بنطاق “المليساء” جرى استغلاله لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة حيث جرى مصادرة وإتلاف 52 طناً من المصادرات.

مواد غذائية فاسدة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي “الحرازات” جرى استغلاله من قبل عمالة مخالفة وتحويله إلى معمل لإعداد وتخزين الحلويات باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر بالإضافة لتدني مستوى النظافة, حيث يجري إعداد الغذاء بطرق مخالفة لكافة الاشتراطات الصحية وإعداد وتخزين المأكولات في بيئة صحية سيئة.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.