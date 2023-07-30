أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة

استكمالا لجهود أمانة جدة في معالجة الظواهر السلبية والحد من البيع العشوائي، أزالت الفرق الميدانية التابعة لبلدية الجامعة الفرعية عددًا من الغرف الخشبية والتي جرى استغلالها لتصنيع المأكولات الخفيفة وتوزيعها على الباعة الجائلين.

جهود أمانة جدة

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي أن فرق الرقابة رصدت مواقع مخالفة تمثلت في إقامة غرف خشبية عشوائية (لتصنيع المأكولات الخفيفة والمشروبات)، بحي “غليل” وسط ظروف بيئية سيئة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الأمانة الرقابية والتي تستهدف مكافحة “البيع العشوائي” ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.

استمرار الجولات الرقابية

وأكدت أمانة جدة استمرار جولاتها الرقابية على الطرق وداخل الأحياء السكنية لإزالة المواقع المخالفة كافة والحد من الممارسات العشوائية بكل أشكالها.