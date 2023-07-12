أمريكا: انضمام أوكرانيا للناتو أثناء النزاع يعني حربًا مع موسكو

قال مدير المكتب الصحافي في وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو أثناء الصراع يعني حربًا بين الولايات المتحدة وروسيا.

تصريحات أمريكا

وأردف ميلر في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء قائلًا: سيكون من غير المناسب قبول أوكرانيا في الناتو، لأن ذلك يعني دخول الولايات المتحدة الحرب مع روسيا، لقد أوضح الرئيس بايدن منذ البداية أنه طالما يقود [الإدارة الأمريكية]، فإن هذا لن يحدث.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استيائه من عدم اتخاذ دول الناتو قرارات محددة بشأن توقيت دعوة كييف إلى الحلف خلال القمة المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

زيلينسكي ينتقد

وكتب زيلينسكي على تطبيق تلغرام: “ونحن في طريقنا إلى فيلنيوس تلقينا إشارات حول مناقشتهم الصيغة من دون أوكرانيا، أود أن أؤكد: هذه الصيغة تتعلق بالدعوة فقط، ولا تتعلق بعضوية أوكرانيا، أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يكون هناك إطار زمني لكل من الدعوة وعضوية أوكرانيا، وعندما تُضاف صيغة عجيبة بشأن وجود “شروط” لدعوة أوكرانيا، الأمر يشبه عدم وجود استعداد لدعوة أوكرانيا للناتو، أو لمنحها عضوية الحلف”.