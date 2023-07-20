أمريكا ترسل صواريخ ناسامز لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن “الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز “ناسامز”، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار “فوينيكس غوست” و”سويتش بليد”، ولم يتم تحديد عددها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 13 يونيو الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار تتضمن مدرعات وذخائر.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن “الولايات المتحدة تخصص 325 مليون دولار لحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا”.

وتشمل المساعدة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا 15 مركبة قتالية من طراز “برادلي”، و10 ناقلات مدرعة من طراز “سترايكر”.

وتزود الولايات المتحدة الأمريكية في حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا ذخيرة صواريخ “ناسامز” وصواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات، و”جافلين” المضادة للدروع وصواريخ “تاو” و”إي تي 4″ المحمولة على الكتف، و22 مليون رصاصة وقنبلة.